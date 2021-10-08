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İsrail'in Suriye'deki askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

AA / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel
İsrail'in Suriye'deki askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin Humus ilinin doğusundaki T4 Askeri Hava Üssüne hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin Humus ilinin doğusundaki T4 Askeri Hava Üssüne hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejimin savunma bakanlığındaki askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 21.33'te ülkenin orta kesiminde bulunan Humus'taki T4 Askeri Hava Üssüne hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

İsrail'in saldırıyı Irak-Ürdün-Suriye üçgenindeki Tenf bölgesi yönünden gerçekleştirdiği öne sürülen haber de, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü. 6 asker yaralandı. Maddi hasar oluştu." ifadesine yer verildi.

Humus'un doğusundaki T4 Askeri Hava Üssü'nde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.???????

İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

???????Esed rejimi, İsrail'in, 3 Eylül'de Şama, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 22 Temmuz'da Humus'a, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.???????

AA / Ethem Emre Özcan - Son Dakika Haberleri
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