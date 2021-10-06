"İsrail'in Karabağ'da asker bulundurduğu iddiası"

Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi , İran'ın, İsrail'in Karabağ bölgesinde asker bulundurduğuna dair iddialarını reddetti.

''BÜYÜK BİR APTALLIK''

Zvi, "Bunun çok büyük bir aptallık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karabağ'da hem Rus hem de Türk askerleri bulunuyor. Onlar (İranlılar) fantezi yaptığında Marslıların da orada bulunduğunu söyleyebilirler." ifadelerini kullandı.

AA - Son Dakika Haberleri