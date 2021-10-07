İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu 'sperm kaçırma' yöntemiyle ikiz çocuk sahibi oldu - Haberler
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İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu "sperm kaçırma" yöntemiyle ikiz çocuk sahibi oldu

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu

İsrail hapishanesinde bulunan Filistinli esirin eşi, "sperm kaçırma" yöntemiyle ikiz çocuk doğurdu.

İsrail hapishanesinde bulunan Filistinli esirin eşi, "sperm kaçırma" yöntemiyle ikiz çocuk doğurdu.

Ramallah kentinin doğusundaki Silvad beldesinde ikamet eden Filistinli esir İslam Hamid'in (36) eşi Rennan Hamid, doğum sonrası AA muhabirine telefonla bilgi verdi.

"Sperm kaçırma" yöntemiyle doğan ikiz çocuklarına Muhammed ve Hatice ismini verdiklerini belirten Rennan Hamid, bu yöntemin İsrail'e bir mesaj olduğuna işaret etti.

Kocasının İsrail hapishanelerinde farklı zamanlarda toplam 18 yıl geçirdiğini söyleyen Hamid, eşinin 6 yıl hüküm verilmeksizin tutuklu bulunduğunu kaydetti.

Rennan Hamid, kocasının ikiz çocukları ve büyük oğlu Hattab (8) ile huzurlu bir şekilde yaşaması için bir an önce serbest bırakılmasını dilediğini söyledi.

Filistinliler, sperm kaçırma yöntemiyle doğan küçük Filistinlileri "özgürlüğün elçileri" olarak adlandırıyor.

Hamid çiftinin ikiz çocuklara sahip olmasından sonra AA muhabirine konuşan Filistin Esirler Cemiyetinin Basın Sözcüsü Emani Sarahne de, "özgürlüğün elçilerinin" toplam sayısının 99 olduğunu aktardı.

Filistin Esir Cemiyeti'nin verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu 'sperm kaçırma' yöntemiyle ikiz çocuk sahibi oldu - Haberler
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