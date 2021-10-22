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İsrail güçleri, koğuşlarına baskın düzenleyerek Filistinli tutuklulara saldırdı

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
İsrail güçleri, koğuşlarına baskın düzenleyerek Filistinli tutuklulara saldırdı

İsrail güçlerinin, Gilboa Hapishanesi'nin bir koğuşuna baskın düzenleyerek, Filistinli tutuklulara saldırdığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, Gilboa Hapishanesi'nin bir koğuşuna baskın düzenleyerek, Filistinli tutuklulara saldırdığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri Gilboa Hapishanesi'nin birinci koğuşuna baskın düzenledi ve baskın sabaha kadar devam etti.

Koğuşta kapsamlı arama yapan İsrail güçleri, yaklaşık 90 Filistinli tutukluya saldırdı. Ayrıca cezaevi yönetimi de tutukluların su ve elektriğini kesti.

İsrail güçlerinin Filistinli 6 tutuklunun tünel kazarak kaçtığı yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'ndeki tutuklular üzerinde daha fazla kontrol sağlamak amacıyla bu tür baskınlar yaptığı belirtiliyor.

Hapisten firar eden 6 Filistinli tutuklu

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri
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