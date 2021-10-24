İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti - Haberler
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İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti

AA - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri protesto ederek, açlık grevi yapan esirlerle dayanışma gösterisi yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri protesto ederek, açlık grevi yapan esirlerle dayanışma gösterisi yaptı. İsrail güçleri, gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti
AA - Son Dakika Haberleri
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