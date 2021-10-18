İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir yazarı gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Bire kentinde Filistinli yazar Ahmed Katamış'ı (69) evinde gözaltına aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, yazar ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin eski yöneticilerinden Katamış'ın Bire kentindeki evine baskın düzenledi.

Katamış'ı gözaltına alan İsrail güçleri, Filistinli yazarın evinde de arama yaptı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistinli yazar ve edebiyatçı Katamış, daha önce İsrail güçleri tarafından birkaç kez gözaltına alınmıştı. İnsan hakları merkezlerinin raporlarına göre, Katamış, İsrail hapishanelerinde toplamda yaklaşık 14 yıl geçirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.