İsrail gazetesi: Lapid, Blinken'a Kudüs'te konsolosluğu bütçe kabul edildikten sonra açabileceklerini söyledi - Haberler
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İsrail gazetesi: Lapid, Blinken'a Kudüs'te konsolosluğu bütçe kabul edildikten sonra açabileceklerini söyledi

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail gazetesi: Lapid, Blinken'a Kudüs'te konsolosluğu bütçe kabul edildikten sonra açabileceklerini söyledi

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ABD'ye, Filistinlilere hizmet verecek Kudüs'teki konsolosluğu İsrail hükümetinin yıllık bütçeyi Meclisten geçirmesinin ardından yeniden açabileceklerinin ön taahhüdünü verdiği iddia edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ABD'ye, Filistinlilere hizmet verecek Kudüs'teki konsolosluğu İsrail hükümetinin yıllık bütçeyi Meclisten geçirmesinin ardından yeniden açabileceklerinin ön taahhüdünü verdiği iddia edildi.

Israel Hayom gazetesinde yer alan haber de, Washington'un Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek konsolosluğu yeniden açma planı konusunda Başbakan Naftali Bennett ile Lapid arasında koordinasyon eksikliği olduğu ileri sürüldü.

Adı açıklanmayan İsrailli bir diplomatik kaynağa dayandırılan haber de, Lapid'in ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a Kudüs'teki konsolosluğu İsrail hükümeti yıllık bütçeyi 4 Kasım'da Meclisten geçirdikten sonra açabileceklerine dair ön taahhütte bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata ve Bennett'in danışmanı Shimrit Meir'in ağustos ayında Washington'a yaptığı ziyarette İsrail Başbakanı'nın ABD'nin Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açmasına karşı olduğunu Beyaz Saray yetkililerine ilettiği ifade edildi.

ABD'li yetkililerin, Hulata ve Meir'in tutumlarına "şaşırdıkları" ve İsrail'in konuyla ilgili tutarsız tavrından dolayı hayal kırıklığına uğradıkları kaydedilen haber de, adı açıklanmayan İsrailli kaynağın, "Blinken'in geçen hafta tam da Lapid'in yanındayken ve İsrail'in karşı olduğunu bildiği halde konsolosluğu açma niyetini açıklamasının nedenlerinden biri, Lapid'in onu yanlış yönlendirmiş olmasıydı." ifadelerine yer verildi.

Blinken, 13 Eylül'de Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Kudüs'teki Filistin misyonunu yeniden açma planını sürdüreceklerini belirtmişti.

ABD, Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunu kapatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mayıs ayında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail gazetesi: Lapid, Blinken'a Kudüs'te konsolosluğu bütçe kabul edildikten sonra açabileceklerini söyledi - Haberler
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