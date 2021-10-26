İsrail gazetesi: Hafter ve Kaddafi'nin oğlu seçim kampanyası için İsrailli şirketle anlaştı

Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak Başbanlık seçimlerinin adaylarından ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ve devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin seçim kampanyası için İsrailli bir şirketle anlaştığı öne sürüldü.

Israel Hayom gazetesinde yer alan haber de, Hafter ve Kaddafi'nin seçim kampanyası için adı açıklanmayan İsrailli bir danışmanlık şirketiyle sözleşme imzaladığı belirtildi.

Söz konusu firmanın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni bir şirket açtığı ve ilk olarak Hafter'in oğlunun bu şirketle sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Seyfülislam Kaddafi'nin ise Dubai'de yaşayan bir kadın manken üzerinden İsrailli firmayla irtibata geçtiği aktarıldı.

Hafter ve Kaddafi'yle imzalanan sözleşmelerin on milyonlarca dolarlık olduğu yazıldı.

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