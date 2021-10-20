İsrail, Filistinli eski kadın tutuklunun Gazze'ye girişine izin verdi

İsrail hapishanesinden pazar günü serbest bırakılan ancak ailesinin yaşadığı Gazze'ye geçişine izin verilmeyen Filistinli eski tutuklu Nesrin Ebu Kumeyl 6 yıldır uzak kaldığı çocuklarına kavuşabilecek.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki gündür Batı Şeria'nın El Halil kentinde ailesine kavuşmayı bekleyen Ebu Kumeyl İsrail makamlarından alınan izin üzerine Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına ulaştı.

Serbest kaldıktan sonra Gazze'ye geçişine izin verilmemişti

Ebu Kumeyl, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının 6 yıllık tutukluluğun ardından pazar günü kendisini serbest bıraktığını ancak Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan ailesinin yaşadığı Gazze'ye geçmesine izin vermediği için evlatlarına sarılamadığını söylemişti.

Filistinli kadın, İsrail güçlerince tutuklandığında geride en küçüğü 8 aylık olmak üzere 7 evlat bırakmıştı.

Gazze'ye gelin geldi, Hayfa ziyaretinde gözaltına alındı

Hayfa kenti doğumlu Ebu Kumeyl, Gazze'ye gelin olarak geldikten sonra burada yaşamaya başladı.

Ebu Kumeyl, 18 Ekim 2015'te Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerken İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail makamları, Filistinli kadını "ailesini ziyaret ettiği 2014 yılında casusluk amacıyla Hayfa Limanı'nın fotoğraflarını çektiği" gibi birtakım suçlamalarla 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.