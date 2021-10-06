İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Blinken ile görüşmek için ABD'ye gidecek
AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in resmi ziyaret kapsamında gelecek hafta ABD'ye gideceği bildirildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in resmi ziyaret kapsamında gelecek hafta ABD'ye gideceği bildirildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lapid'in ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın daveti üzerine 12-14 Ekim'de Washington'u ziyaret edeceği belirtildi.
Lapid'in Washington'da Blinken ile bir araya geleceği ifade edildi.
Walla News'e konuşan adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Lapid'in ziyaretinin ana gündemini İran konusunun oluşturacağını belirtti.
AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri