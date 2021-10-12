İsrail'de halkalanan kızıl akbaba Afyonkarahisar'da fotoğraflandı

İsrail'de halkalanan kızıl akbaba, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görüldü.

Doğa Koruma ve Mili Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kızıl geyik envanter çalışmaları sırasında A59 kanat bantlı ve C52 halkalı kızıl akbaba fotoğraflandı.

Uzman biyolog-ornitolog Lale Aktay'ın araştırmaları sonucunda, Sandıklı DKMP Şefi Yasin Ayalp tarafından görüntülenen kızıl akbabanın 2020'de İsrail'de doğduğu ve aynı yıl 20 Ekim'de halkalandığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, Akdağ Tabiat Parkı'nda kızıl geyik ile yırtıcı kuşların, kurtların ve yaban hayvanlarının envanteri ve sayımı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.