İsrail'de dronelarla sipariş teslimatı için test uçuşları başladı - Haberler
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İsrail'de dronelarla sipariş teslimatı için test uçuşları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İsrail'de dronelarla sipariş teslimatı için test uçuşları başladı İsrail Ulusal Drone Girişimi'nde üçüncü aşamaya geçilmesi ile dronelar ilk kez İsrail'in merkezindeki müşterilerin siparişlerini teslim etti.

- İsrail'de dronelarla sipariş teslimatı için test uçuşları başladı

TEL AVİV - İsrail Ulusal Drone Girişimi'nde üçüncü aşamaya geçilmesi ile dronelar ilk kez İsrail'in merkezindeki müşterilerin siparişlerini teslim etti.

İsrail Ulusal Drone Girişimi'nde dün üçüncü aşamaya geçildi. Dronelarla ilk kez İsrail'in merkezinde müşterilerin siparişleri taşındı. Cando Droneları İş Geliştirme Müdürü Guy Mızrahi yaptığı açıklamada, droneların test amaçlı yemek teslimatı yapmaya başladığına dikkat çekerek, "Gelecekte droneların her türlü teslimatı yaptığını göreceğiz. Bu pazar, başka birçok alanda genişleyecek" dedi.

Ulusal Drone Girişimi, geçtiğimiz ocak ayında kentsel alanlarda uçuşlarına başlamıştı. İki yıl içerisinde proje kapsamında insansız hava araçlarıyla teslimatlar için ulusal bir hava koridoru ağı oluşturulacak. Bu hava koridoru ile ilaç ve tıbbi ekipman teslimatı, e-ticaret ve daha fazlası için droneları kullanılması hedefleniyor.

İsrail'de dronelarla sipariş teslimatı için test uçuşları başladı

İsrail'de dronelarla sipariş teslimatı için test uçuşları başladı

İsrail'de dronelarla sipariş teslimatı için test uçuşları başladı

İsrail'de dronelarla sipariş teslimatı için test uçuşları başladı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail'de dronelarla sipariş teslimatı için test uçuşları başladı - Haberler
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