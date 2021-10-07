İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor çalışma saatleri nedeniyle istifa etti - Haberler
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İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor çalışma saatleri nedeniyle istifa etti

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor çalışma saatleri nedeniyle istifa etti

İsrail'de 2 bin 590 stajyer doktor uzun çalışma saatleri sebebiyle işten ayrılma kararı aldı.

İsrail'de 2 bin 590 stajyer doktor uzun çalışma saatleri sebebiyle işten ayrılma kararı aldı.

İsrail basınında yer alan haberler e göre, 2 bin 590 stajyer doktor, istifa dilekçesini Tel Aviv Bölge Sağlık Ofisine gönderdi.

Stajyer doktorlar, istifa kararını 26 saate kadar çıkan vardiyalar nedeniyle aldıklarını belirtti.

Yetkililer, stajyer doktorların istifasının ülkedeki hastanelerde verilen hizmeti sekteye uğratabileceği endişesini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı ile uzlaşı sağlanamazsa stajyer doktorların istifasının 2 hafta sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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