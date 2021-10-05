İsrail Çekya'ya hava savunma sistemi sattı - Haberler
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İsrail Çekya'ya hava savunma sistemi sattı

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail Çekya'ya hava savunma sistemi sattı

İsrail'e ait SPYDER Hava Savunma Sistemi'nin Çekya'ya satışına ilişkin anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

İsrail'e ait SPYDER Hava Savunma Sistemi'nin Çekya'ya satışına ilişkin anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çekya'ya 4 adet kısa menzilli SPYDER bataryası satışına ilişkin anlaşmanın imzalandığı duyuruldu.

Yaklaşık 630 milyon dolarlık anlaşma kapsamında İsrail, Çekya'ya uçaklar, helikopterler ve insansız hava araçları dahil hava kaynaklı tehditleri engellemek için tasarlanmış 4 SPYDER bataryasını teslim edecek.

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Amir Eshel, İsrail'in NATO üyesi bir ülkeye ilk kez tam hava savunma sistemi teslim edeceğine dikkati çekti.

Çekya'ya teslim edilecek SPYDER bataryalarını İsrailli savunma firması RAFEL üretecek.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail Çekya'ya hava savunma sistemi sattı - Haberler
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