İsrail belediyesi Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı - Haberler
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İsrail belediyesi Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
İsrail belediyesi Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla polis korumasında yıktı, 3 aileye de yıkım için "ihtar" gönderdi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla polis korumasında yıktı, 3 aileye de yıkım için "ihtar" gönderdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün güneyindeki Silvan Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Filistinli Muhammed Matar'ın evinin bulunduğu bölgeyi "güvenlik" kordonuna alan İsrail polisi evin çevresine kimseyi yaklaştırmazken, belediyeye bağlı ekipler söz konusu evi yıktı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin daha önce Matar'a "evinin yıkılacağına ilişkin ihtar" gönderdiği ve Matar'ın evinin bir kısmını kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldığı, geri kalan kısmının ise bugün belediye ekiplerince yıkıldığı kaydedildi.

Haber de ayrıca, Kudüs Belediyesinin aynı mahallede 3 Filistinli aileye daha aynı gerekçelerle evlerinin yıkılacağına dair ayrı ayrı ihtar gönderdiği aktarıldı

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yaptıkları başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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