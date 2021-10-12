İsrail Başbakanı Bennett, Putin ile görüşmek için gelecek hafta Rusya'ya gidecek - Haberler
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İsrail Başbakanı Bennett, Putin ile görüşmek için gelecek hafta Rusya'ya gidecek

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail Başbakanı Bennett, Putin ile görüşmek için gelecek hafta Rusya'ya gidecek

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için 22 Ekim'de Rusya'ya gideceği bildirildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için 22 Ekim'de Rusya'ya gideceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bennett-Putin görüşmesinin Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirileceği belirtildi.

İki liderin İran'ın nükleer programının yanı sıra İsrail ile Rusya arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik konuları ele alacağı kaydedildi.

Bu, Bennett'in İsrail'in yeni başbakanı olmasının ardından Putin ile yapacağı ilk görüşme olacak.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail Başbakanı Bennett, Putin ile görüşmek için gelecek hafta Rusya'ya gidecek - Haberler
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