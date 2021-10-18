İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

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İsrail askerlerini yıkıtğı evden detaylar

İsrail askerlerinden detaylar

Evin iş makinaları ile yıkılmasından detaylar

Filistinli İyad Amr ile röportaj

KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde biri yapım aşamasında olmak üzere Filistinlilere ait iki evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.