İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı - Haberler
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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

AA - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail askerlerini yıkıtğı evden detaylar İsrail askerlerinden detaylar Evin iş makinaları ile yıkılmasından detaylar Filistinli İyad Amr ile röportaj KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde biri yapım aşamasında olmak üzere Filistinlilere...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsrail askerlerini yıkıtğı evden detaylar

İsrail askerlerinden detaylar

Evin iş makinaları ile yıkılmasından detaylar

Filistinli İyad Amr ile röportaj

KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde biri yapım aşamasında olmak üzere Filistinlilere ait iki evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı
AA - Son Dakika Haberleri
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