İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail askerlerini yıkıtğı evden detaylar İsrail askerlerinden detaylar Evin iş makinaları ile yıkılmasından detaylar Filistinli İyad Amr ile röportaj KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde biri yapım aşamasında olmak üzere Filistinlilere...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İsrail askerlerini yıkıtğı evden detaylar
İsrail askerlerinden detaylar
Evin iş makinaları ile yıkılmasından detaylar
Filistinli İyad Amr ile röportaj
KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde biri yapım aşamasında olmak üzere Filistinlilere ait iki evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.