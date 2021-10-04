İsrail 1967'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 11 bin 900 evi yıktı - Haberler
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İsrail 1967'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 11 bin 900 evi yıktı

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail 1967'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 11 bin 900 evi yıktı

İsrail güçlerinin 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 11 bin 900 evi yıktığı, 73 bin kişiyi ise yerinden ettiği bildirildi.

İsrail güçlerinin 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 11 bin 900 evi yıktığı, 73 bin kişiyi ise yerinden ettiği bildirildi.

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Toprak Araştırmalar Merkezi"nin raporunda, İsrail'in, işgalin başladığı tarih olan 1967'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 11 bin 900 evi yıktığı belirtildi.

Yıkılan evlerden 7 bin 440'ının Doğu Kudüs'te yer aldığı ve yıkımlar nedeniyle 47 bin 220'si Doğu Kudüs'te olmak üzere 73 bin Filistinlinin yerinden edildiği aktarıldı.

İşgalin ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa eden İsrail, söz konusu bölgelerde ikamet eden Filistinlilere çeşitli zorluklar çıkarıyor.

İsrail yönetimi, Batı Şeria'nın "C Bölgesi" ile Doğu Kudüs'te "imar izni" olmadığı gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri zaman zaman zorla yıkıyor.

Filistinlilerin ise "imar izni" almak için bazen yıllarca beklemeleri gerekiyor.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail 1967'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 11 bin 900 evi yıktı - Haberler
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