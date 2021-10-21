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İsrail, 1 Kasım'dan itibaren aşılı turistlere sınırlarını açmaya hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İsrail, 1 Kasım'dan itibaren aşılı turistlere sınırlarını açmaya hazırlanıyor

İsrail'in 1 Kasım'dan itibaren Covid-19 karşı tamamen aşılanmış turistlere sınırlarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

İsrail'in 1 Kasım'dan itibaren Covid-19 karşı tamamen aşılanmış turistlere sınırlarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

İsrail'de Başbakanlık, Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan planın kabineden onay alması halinde 1 Kasım'dan itibaren Covid-19 karşı tamamen aşılanmış turistlere sınırların yeniden açılacağı ifade edildi.

Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac ve Sinopharm tarafından üretilen Covid-19 aşılarından herhangi biri ile tamamen aşılanan turistlerin İsrail'i ziyaret edebilecekleri aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, yakın zamanda Covid-19 geçiren kişilerin ise Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan takviye dozu yaptırmaları halinde İsrail'i girişlerine izin verileceği belirtildi.

Söz konusu planın, "gelişmelere ve yeni mutasyonların tespit edilmesine göre" güncellemelere tabi tutulacağı ve bu ay bitmeden kabinenin nihai onayına sunulacağı açıklandı.

-İHA-

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