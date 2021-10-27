İsrafın Azaltılması ve Mükerrer Tüketimin Önlenmesi
TİCARET BAKANLIĞI'nın 10. Kalkınma Planında hedeflenen amaçlara ulaşılmasını sağlayacak somut programlar çerçevesinde hazırlanan İsraf konulu bannerlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
TİCARET BAKANLIĞI'nın 10. Kalkınma Planında hedeflenen amaçlara ulaşılmasını sağlayacak somut programlar çerçevesinde hazırlanan İsraf konulu bannerlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://tuketici. ticaret. gov. tr/yayinlar/banner-calisma
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