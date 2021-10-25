Isparta'ya satmak için ruhsatsız silah getiren 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, Konya'dan kente satılmak amacıyla getirilen 53 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'dan Isparta merkez ve ilçelerine satılmak üzere çok sayıda silah getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. 22 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla kimliği daha önce belirlenen H.O.E. (54) ve M.A.E. (27) isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil Şarkikaraağaç ilçesi Arak köyü mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 30 adet 9 mm çapında tabanca ve 23 adet 7,65 mm çapında tabanca olmak üzere toplam 53 ruhsatsız tabanca ile 25 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.O.E. ve M.A.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

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