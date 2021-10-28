Isparta Valisi Seymenoğlu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

ISPARTA (AA) - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Seymenoğlu, mesajında, cumhuriyetin 98. yıl dönümünü coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyetin Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en önemli işareti olduğunu aktaran Seymenoğlu, şunları kaydetti.

"Cumhuriyet bir erdem, aynı zamanda çağdaşlığın göstergesi ve demokrasinin dayanağıdır. Cumhuriyet halk, birliktelik ve kardeşlik duygularının bütünlüğü ve temeli şehitlerimizin kanları ile yoğurulan geleceğimizdir. Asırlar boyunca vatan ve millet bütünlüğü yolunda kararlı adımlarla yürüyen bu kutlu millet, cumhuriyetle birlikte müreffeh bir seviyeye erişme çabasını, 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur' düsturuyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sürdürerek, ülkemizi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacak, birlik beraberlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barışımıza ve kardeşliğimize hep birlikte sahip çıkma gayreti gösterecektir."

Haberi Kaydet