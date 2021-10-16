Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde mezuniyet sevinci - Haberler
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde mezuniyet sevinci

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden 2019-2020 ve 2020-2021 döneminde mezun olanlar için tören düzenlendi.

ISPARTA (AA) - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden 2019-2020 ve 2020-2021 döneminde mezun olanlar için tören düzenlendi.

Isparta Atatürk Şehir Stadyumu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler ve akademisyenler, kortej yürüyüşüyle protokolü selamladı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, salgın nedeniyle iki yıldır mezuniyet töreni düzenleyemediklerini söyledi.

Diler, şunları kaydetti:

"An itibarıyla 2020'de 5 bin 500, 2021'de 5 bin 800 olmak üzere 11 bin 300 gencimizi mezun ettik. Halen 700 akademisyen ve 550 idari personelimizle yaklaşık 25 bin öğrencimize, Isparta'mıza, bölgemize ve ülkemize eğitim ve akademik hizmet vermekteyiz. Üniversitemiz bugün ikinci ve üçüncü dönem mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşamaktadır. Bu gurur sadece üniversitemize değil, çocuklarının bugünlere gelmesinde her türlü fedakarlığı gösteren fedakar anne, babalara, aile büyüklerine, hocalarımıza ve eğitimlerini başarıyla bitiren genç mezunlarımıza da aittir."

Konuşmaların ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Rektör Diler, başarılı öğrencilere ödüllerini verdi.

Törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Uğur Gökgöz, öğrenciler ve aileleri katıldı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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