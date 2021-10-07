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Isparta İl özel idaresi yetkilileri

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Isparta İl özel idaresi yetkilileri

Geçtiğimiz yıllarda 5 farklı noktada gerçekleştirilen ve başarılı sonuçlar alınan beton yol uygulaması Türkiye'de farklı kurumlar tarafından örnek alınmaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok yerel yönetim tarafından yerinde incelenen çalışmalar, son olarak Isparta İl Özel İdaresi ve Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) temsilcileri tarafından incelendi.

Isparta İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Turgut Kara, Isparta İl Özel İdaresi İnşaat Mühendisi Uğur Çelik, TÜRKÇİMENTO temsilcileri Barış Akbelen ve Murat Can Yılmaz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan beton yol çalışmalarını yerinde inceledi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda beton yollar ile ilgili bilgi alan heyet daha sonra Yazılıkaya-Kayı-Gökçekuyu Mahalleleri arasında gerçekleştirilen beton yol uygulamasını yerinde inceledi. Eskişehir'de gerçekleştirilen ve birçok kurum tarafından örnek alınan beton yol çalışmalarını yerinde görmek istediklerini ifade eden heyet, gerçekleştirilen çalışmaları başarılı bulduklarını belirterek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkililerini tebrik ettiler.

Beton yol uygulamasının Türkiye'de başta yerel yönetimler olmak üzere birçok kurum tarafından merak uyandırdığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ihtiyaç duyulan alanlarda beton yol çalışmalarının devam edeceğini ifade ettiler..

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