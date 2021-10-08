Isparta'dan Erzurum'a geldi, maske takıp genç kadının çantasını gasp etti - Haberler
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Isparta'dan Erzurum'a geldi, maske takıp genç kadının çantasını gasp etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'dan Erzurum'a geldi, maske takıp genç kadının çantasını gasp etti

Isparta'dan Erzurum'a kız arkadaşını görmek için gelen şahıs, genç bir kadının çantasını gasp etti.

ISPARTA (İHA) - Isparta'dan Erzurum'a kız arkadaşını görmek için gelen şahıs, genç bir kadının çantasını gasp etti. Polis ekipleri 55 saatlik çalışma sonucunda maskeli hırsızı kıskıvrak yakaladı.

Olay, 3 Ekim tarihinde Erzurum'a bağlı Palandöken ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Seda A. yolda yürüdüğü esnada çantasını çaldırdı. Genç kadının, 20'li yaşlarda yüzü maskeli bir şahıs tarafından çantasının gasp edildiğini 112 Acil İhbar hattına bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından 55 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda maskeli hırsızın yeri tespit edildi.

Seda A.'yı gasp eden şahsın Isparta'da üniversite öğrencisi olduğu ve Erzurum'a kız arkadaşını görmek için gelen Osman C. olduğunu tespit eden ekipler düzenlenen operasyonda şahsı gözaltına aldı.

Maskeli hırsız Osman C. 'Nitelikli Yağma' suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seda A.'ya ait çalınan çanta ise olayın geçtiği adrese yakın bir otomobilin altında bulunarak genç kadına teslim edilirken çantanın içerisinde şüpheli şahsa ait bir adet çakı çıktı. - ERZURUM

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