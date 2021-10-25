Isparta'da yakalanan 10 dilenciye 4 bin 270 lira ceza kesildi - Haberler
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Isparta'da yakalanan 10 dilenciye 4 bin 270 lira ceza kesildi

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da yakalanan 10 dilenciye 4 bin 270 lira ceza kesildi

Isparta'da dilencilere yönelik operasyonda yakalanan 10 kişiye, toplam 4 bin 270 lira ceza uygulandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da dilencilere yönelik operasyonda yakalanan 10 kişiye, toplam 4 bin 270 lira ceza uygulandı.

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin şehrin işlek caddelerinde vatandaşlardan para isteyen dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi yakalandı.

Operasyonda yakalananlar, zabıta müdürlüğüne götürüldü. Burada kendini yere atan bir kadın hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde kadının sağlık probleminin olmadığı belirlendi.

Yakalanan dilencilere Kabahatler Kanunu gereğince toplam 4 bin 270 lira para cezası kesildi.

Zabıta Müdürü Hilmi Efe, gazetecilere, dilencilere yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi.

Dilencilerin vatandaşların duygularını istismar ettiğini belirten Efe, "Halkımızın büyük desteğine ihtiyacımız var. Bu kişilere yardım etmek yerine bizlere ihbar ediniz, biz de görevimizi yapalım." diye konuştu.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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