Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında, Kutlubey Mahallesi'nde günlük kiralama yapılan iki aparta operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 50 uyarıcı hap, 42 sentetik ecza, 8,8 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.