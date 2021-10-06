Isparta'da uyuşturucu operasyonu

ISPARTA (İHA) - Isparta'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında 29 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.D. (43)'nin de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gönen İlçesine bağlı Gölbaşı köyünde bir eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında uyuşturucu kullanırken yakalanan ve aralarında "Uyuşturucu veya madde ticareti yapma ve sağlama" ile "tehdit" suçlarından 29 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.D. ile E.D. (35), M.D. (55), H.D. (53), M.A. (42) ve H.D. (40) isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramada ise 32 kullanımlık kağıt uyuşturucu, 15 gr kubar esrar, 13 gr metamfetamin, 1 gr bonzai, 13 adet uyuşturucu hap, 11 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 1 adet pala ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, T.D.'nin (43) ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandığı bildirildi. - ISPARTA

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