Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü - Haberler
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Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobillin çaptığı yaya yaşamını yitirdi.

ISPARTA (AA) - Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobillin çaptığı yaya yaşamını yitirdi.

A.K'nın kullandığı 07 SBJ 60 plakalı kamyonet, Davraz mahallesi 142. caddede, M.K. yönetimindeki 15 ABE 907 plakalı otomobille, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, o sırada yoldan geçen Şerife Sarıgül'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, Sarıgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıgül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü - Haberler
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