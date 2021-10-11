Isparta'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler
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Isparta'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 15.40 sırasında Eğirdir-Isparta karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. İl merkezinden Eğirdir'e doğru seyir halindeki Osman Ş., yönetimindeki 42 AFZ 065 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Yaralılar sürücü Osman Ş. ve yolcu Serhan Ç., ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı. - ISPARTA

Isparta'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Isparta'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Isparta'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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