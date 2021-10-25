Isparta'da hırsızlık ve dolandırıcılık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

ISPARTA (İHA) - Isparta'da polisin kentte meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda yakalanan 23 şahıstan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-19 Ekim tarihleri arasında kent genelinde meydana gelen "evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, motosiklet hırsızlığı, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık" olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 11 hırsızlık ve bir nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatılarak, ele geçirilen suça konu malzemeler sahiplerine teslim edildi. Bu olaylarla ilgili toplam 23 şüpheli yakalanırken, bunlardan 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise adli makamlarca tutuklandı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri