Isparta'da hırsızlık şüphelisi iki zanlı yakalandı - Haberler
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Isparta'da hırsızlık şüphelisi iki zanlı yakalandı

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da hırsızlık şüphelisi iki zanlı yakalandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Hisarardı köyünde E.G'ye ait evden televizyon çalındığı ihbarı üzerine Yalvaç Jandarma Komutanlığı ve Jasat ekiplerince çalışma başlatıldı.

Eekipler, M.K ve E.K'nin ticari taksiyle ev eşyası taşıdığı bilgisi üzerine adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, farklı zamanlarda gerçekleştirilmiş hırsızlık olaylarına ilişkin çeşitli ev eşyaları, av tüfeği, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, Osmanlı dönemine ait pipo, Roma dönemine ait iki kandil, Bizans dönemine ait 6 sikke, Helenistik-Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen cam koku kabı, 2 figür başı ve çan, çok sayıda ziynet eşyası, 9 cep telefonu, tablet, motorlu su pompası, kesici ve delici aletler, tüfek kartuşları ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Isparta'da hırsızlık şüphelisi iki zanlı yakalandı

Isparta'da hırsızlık şüphelisi iki zanlı yakalandı

Isparta'da hırsızlık şüphelisi iki zanlı yakalandı

Isparta'da hırsızlık şüphelisi iki zanlı yakalandı

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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