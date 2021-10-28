Isparta'da "Gençler doğayı koruyor, tanıyor, geleceğine sahip çıkıyor" projesi etkinliği gerçekleştirildi

ISPARTA (AA) - Isparta'da "Gençler doğayı koruyor, tanıyor, geleceğine sahip çıkıyor" projesi etkinlikleri kapsamında öğrenciler, at bindi, okçuluk eğitimi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği proje kapsamında, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öğrencileri bir at çiftliğinde bir araya geldi.

Burada at binen öğrenciler, daha sonra okçuluk eğitimini aldı.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, gazetecilere, öğrencileri sosyal medyadan uzaklaştırarak doğayı sevdirmek istediklerini söyledi.

Öğrencilere yerli tohum bilincinin aşılanmasının da hedeflendiğini belirten Diler, "Yerli tohumun avantajlarını öğrencilere anlatmak ve mağaralardaki çeşitliliği anlatmak gibi etkinliklerimiz olacak. Buradaki amaç öğrenci arkadaşlarımıza doğa bilincini aşılamaktır." diye konuştu.

Haberi Kaydet