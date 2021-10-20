Isparta'da gasp şüphelisi tutuklandı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da bir kişiyi bıçakla gasbeden zanlı cezaevine gönderildi.
ISPARTA (AA) - Isparta'da bir kişiyi bıçakla gasbeden zanlı cezaevine gönderildi.
Kent merkezindeki 1729. Sokak'ta seyyar satıcılık yapan N.B. polisi arayarak bıçakla tehdit edilerek 200 lirasının gasbedildiği ihbarında bulundu.
Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, Fatih Yıldız olduğunu belirledikleri şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri