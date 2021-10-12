Isparta'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Isparta'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Veli Üstündağ idaresindeki 32 LL 055 plakalı otomobil, Balkırı köyünde elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekibi, Üstündağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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