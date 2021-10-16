Isparta'da Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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Isparta'da Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

YALVAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Körükler köyü Hüyük tepesi mevkisinde kaçak kazı ihbarını üzerine Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Operasyonda, Osmanlı dönemine ait mühür, Bizans dönemine ait kolye ve kazıda kullanılan dedektör ile iş makinesi ele geçirildi.

Ekipler, M.S, R.A, H.S, R.B, İ.A, A.A, M.E.P, Ö.T'yi gözaltına aldı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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