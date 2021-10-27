Isparta'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
ISPARTA (AA) - Isparta'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Baki Torba'nın kullandığı 34 LC 5734 plakalı otomobil Gökçay mevkisinde ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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