Isparta'da 150 litre sahte alkol yapımında kullanılabilecek malzeme ele geçirildi - Haberler
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Isparta'da 150 litre sahte alkol yapımında kullanılabilecek malzeme ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da 150 litre sahte alkol yapımında kullanılabilecek malzeme ele geçirildi

Isparta'da polis, durdurduğu bir araçta yaklaşık 150 litre sahte alkol yapımında kullanılabilecek malzemeler ele geçirdi.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da polis, durdurduğu bir araçta yaklaşık 150 litre sahte alkol yapımında kullanılabilecek malzemeler ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele ve halk sağlığının korunması amacıyla kaçak ve sahte içki satıcılarına yönelik 24 Ekim'de operasyon düzenledi. Bu kapsamda uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada yaklaşık 150 litre sahte alkol yapımında kullanılabilecek 200 adet 70 santilitrelik etiketli boş alkol şişesi, 10 adet 5'er litrelik toplamda 50 litre etil alkol, 250 adet plastik kelepçe, 2 adet 0,5'er litrelik pet şişe alkol aroması, 200 adet etiketli boş alkol şişesi kapşonu ile 1 adet şişeleme işleminde kullanılan pürmüz ele geçirildi. Olayla ilgili bir 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

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