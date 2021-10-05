Isparta'da 15 hırsızlık olayına karışan 18 şüpheli yakaladı - Haberler
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Isparta'da 15 hırsızlık olayına karışan 18 şüpheli yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da 15 hırsızlık olayına karışan 18 şüpheli yakaladı

Isparta'da polisin yaptığı çalışmalarda 12-27 Eylül tarihleri arasında 15 hırsızlık olayına karışan 18 şüpheli yakalandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da polisin yaptığı çalışmalarda 12-27 Eylül tarihleri arasında 15 hırsızlık olayına karışan 18 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-27 Eylül tarihleri arasında yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmaların detaylarını paylaştı. Isparta'da Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Motosiklet Hırsızlığı, İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Mabetten Hırsızlık ve Açıktan Hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda toplam 15 hırsızlık olayı tespit edildi. 15 hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalar sonunda 11 şüpheli ile 7 Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere toplam 18 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 16'sı hakkında Adli Kontrol kararı verildi, 2 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların araçlarından ve ikametlerinden ayrılırken kapılarını kilitlemeleri, araçlarının anahtarını aracın üzerinde bırakmamaları, motosiklet ve elektrikli bisikletlerini daha güvenli olan apartman içerisi, garaj gibi yerlere kilitleyerek park etmeleri istendi. - ISPARTA

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