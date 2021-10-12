Isparta'da 102 şahıs yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da 102 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da 102 şahıs yakalandı

Isparta'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 102 kişi yakalandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 102 kişi yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 01.09.2021 ile 30.09.2021 tarihleri arasında, kent merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik bir çalışma yaptı. Denetimlerde cezaevi firarisi olarak aranan 2, hapis cezasıyla aranan 72, ifadesinin alınmasına yönelik aranan 19, adli para cezasına yönelik aranan 9 olmak üzere toplam 102 şahıs yakalandı. 74 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 9 şahsa adli para cezası tedbiri uygulanırken, 19 şahsın ise ilgili mahkemelerce ifadesi alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Vatandaşların her türlü talep ve bildirimlerini 0505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştırmaları bizlere güç katacaktır" açıklamasında bulundu. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti

Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti

 Yol kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar! Büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi

Yol kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar! Büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi

 Gençler arasında çıkan 'yan baktın' kavgasında bir kişi kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti

Gençler arasında çıkan "yan baktın" kavgasında bir kişi kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ali Babacan Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Sergen Yalçın Caner Erkin Cristiano Stefan Kuntz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mehmet Akif Ersoy Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Isparta'da 102 şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 15:46:21. #1.17#