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Isparta Bilimin Işığıyla Parlayacak

Habermetre - Haberler | Toplum
Isparta Bilimin Işığıyla Parlayacak

Ispartalı öğrenciler TÜBİTAK 4007 Bilimin Işığında Parlayanlar Projesi ile 7-8-9 Ekim tarihlerinde bilimle buluşuyor.

ISPARTA (Habermetre) - Ispartalı öğrenciler TÜBİTAK 4007 Bilimin Işığında Parlayanlar Projesi ile 7-8-9 Ekim tarihlerinde bilimle buluşuyor. 2021/1 Çağrı yılı kapsamında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Müdürlüğü 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı tarafından desteklenen 53 projeden biri olan Bilimin Işığında Parlayanlar Projesi, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 7-8-9 Ekim 2021 tarihlerinde Isparta 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleşecek. 3 gün boyunca 68 atölye, 6 seminer ve yarışmalarla zenginleştirilen etkileşimli faaliyetler ile öğrenciler hem eğlenecek hem de bilime karşı farkındalık oluşturacak.

Etkinliğin açılışı bugün Vali Ömer Seymenoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Proje Yürütücüsü Esra Kahyaoğlu her şeyin bir 1 yıl önce bir hayal ile başladığını belirterek düzenleyecekleri 75 etkinlikle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Açılış programında ayrıca Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencileri tarafından mini bir konser verildi ardından Halk Eğitim Müdürlüğü Folklor ekibi gösterisi sergilendi.

Açılış programının ardından etkinlikteki bilim stantlarını gezen Vali Seymenoğlu öğretmen ve öğrencilerden sergiledikleri projeler hakkında bilgi aldı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bilimin Işığında Parlayanlar Projesi etkinliğinde, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Akıl Oyunları, Robotik, Mühendislik, Havacılık, Astronomi, Kodlama, Tasarım, Sanat ve STEM alanlarını kapsayan Artırılmış Gerçeklik, Animasyon, Bilgi İşlemsel Düşünme, Çevrim içi Etkileşimli Uygulamalar, Deneysel Uygulamalar, Oyunlaştırma, Sanat ve Drama Etkinlikleri ve Gözlem alanlarında oluşturulan stantlar öğrenci ve katılımcılarla buluştu. Öğrenciler stantlarda merak ettikleri konularda uygulamalı eğitimlere katılarak bir çok alanda deneyim yaşama fırsatı buldular.

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Haber: Isparta Bilimin Işığıyla Parlayacak - Haberler
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