İspanya'da

İspanya'nın, Amerika kıtasının keşfi ve ülkenin siyasi, kültürel ve çoğulcu bir parlamenter monarşiyle inşa edilmesi sürecinin tamamlandığı gün olarak kabul edilen 12 Ekim Ulusal Bayramı (Hispanidad) dolayısıyla başkent Madrid'de resmi geçit yapıldı.