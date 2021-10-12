İspanya'da 'Ulusal Bayram' kutlamaları - Haberler
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İspanya'da "Ulusal Bayram" kutlamaları

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'nın, Amerika kıtasının keşfi ve ülkenin siyasi, kültürel ve çoğulcu bir parlamenter monarşiyle inşa edilmesi sürecinin tamamlandığı gün olarak kabul edilen 12 Ekim Ulusal Bayramı (Hispanidad) dolayısıyla başkent Madrid'de resmi geçit yapıldı.

İspanya'nın, Amerika kıtasının keşfi ve ülkenin siyasi, kültürel ve çoğulcu bir parlamenter monarşiyle inşa edilmesi sürecinin tamamlandığı gün olarak kabul edilen 12 Ekim Ulusal Bayramı (Hispanidad) dolayısıyla başkent Madrid'de resmi geçit yapıldı.

İspanya'da Ulusal Bayram kutlamaları

İspanya'da Ulusal Bayram kutlamaları

İspanya'da Ulusal Bayram kutlamaları

İspanya'da
AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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Haber: İspanya'da 'Ulusal Bayram' kutlamaları - Haberler
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