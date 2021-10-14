İspanya'nın Kanarya Adaları kıyılarına son 24 saatte 392 düzensiz göçmen geldi - Haberler
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İspanya'nın Kanarya Adaları kıyılarına son 24 saatte 392 düzensiz göçmen geldi

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'nın Kanarya Adaları kıyılarına son 24 saatte 392 düzensiz göçmen geldi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubuna son 24 saatte 10 tekneyle toplam 392 düzensiz göçmen ulaştı.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubuna son 24 saatte 10 tekneyle toplam 392 düzensiz göçmen ulaştı.

Kanarya Adaları özerk yönetimi kaynaklarından basına yapılan açıklamalarda, 13 Ekim Çarşamba akşamından bu yana Lanzarote Adası'na 210, Büyük Kanarya Adası'na da 182 düzensiz göçmenin geldiği kaydedildi.

Kuzey Afrika kıyılarından çıktıkları tespit edilen düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerinin en kalabalık olanında 68, en azında da 26 kişi olduğu belirtildi.

Ayrıca bir erkek düzensiz göçmenin yolculuk esnasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Düzensiz göçmenlerin bazılarının bot veya teknelerle hiçbir yardım olmadan kıyıya ulaşabildiği, bazılarının ise Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle denizden kurtarılıp karaya getirildikleri ifade edildi.

Afrikalı düzensiz göçmenler arasındaki 20 kadar kadın ve çocuğun mevcut protokol gereği kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü bilgisi paylaşılırken, hamile bir kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na doğru göç son iki yıldır ciddi oranda artış gösteriyor.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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Haber: İspanya'nın Kanarya Adaları kıyılarına son 24 saatte 392 düzensiz göçmen geldi - Haberler
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