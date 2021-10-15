İspanya'nın güneybatısında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 ölü, 21 kayıp - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya'nın güneybatısında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 ölü, 21 kayıp

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'nın güneybatısında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 ölü, 21 kayıp

İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz kenti kıyılarına gelmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan ve yolculuk sırasında batan teknedeki 28 kişiden 3'ünün kurtarıldığı, 4'ünün cesedine ulaşıldığı ve 21'inin kayıp olduğu bildirildi.

İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz kenti kıyılarına gelmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan ve yolculuk sırasında batan teknedeki 28 kişiden 3'ünün kurtarıldığı, 4'ünün cesedine ulaşıldığı ve 21'inin kayıp olduğu bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik Kurumu yetkililerine dayanarak verdiği haber de, Cadiz kenti yakınlarındaki Trafalgar Burnu'nun 37 mil batısında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin yarı batmış halde olduğuna ilişkin dün akşam Sahil Güvenlik Merkezi'ne uyarı geldiği bildirildi.

Deniz şartlarının çok kötü olması nedeniyle ilk olarak helikopter ile bölgeye ulaşan ekiplerin 3 kişiyi kurtardığı ve 4 kişinin de cesedine ulaştığı kaydedildi.

Hastaneye götürülen 3 göçmenin ifadelerinde teknede 28 kişinin olduğunu söylediği, kayıp 21 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kanarya Adaları'na düzensiz göçmen akınında büyük artış

Diğer yandan Kuzey Afrika kıyılarından çıkarak İspanya'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerin en çok kullandığı deniz yolu olan Kanarya Adaları'na son üç günde yaklaşık 1100 düzensiz göçmenin geldiği açıklandı.

Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti yetkilileri, son 3 günde 20'den fazla bot ve teknenin Kanarya Adaları kıyılarına geldiğini, son dönemlerdeki en büyük düzensiz göçmen akınının görüldüğünü ifade etti.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Okan Bayülgen Zeynep Bastık Mehmet Ali Erbil
Spor Güzel Sözler Şans Oyunları Şenol Güneş Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Sultan Selim Lewis Hamilton Emmanuel Macron Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İspanya'nın güneybatısında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 ölü, 21 kayıp - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:28:27. #1.13#