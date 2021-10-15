İspanya'nın güneybatısında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 ölü, 21 kayıp

İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz kenti kıyılarına gelmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan ve yolculuk sırasında batan teknedeki 28 kişiden 3'ünün kurtarıldığı, 4'ünün cesedine ulaşıldığı ve 21'inin kayıp olduğu bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik Kurumu yetkililerine dayanarak verdiği haber de, Cadiz kenti yakınlarındaki Trafalgar Burnu'nun 37 mil batısında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin yarı batmış halde olduğuna ilişkin dün akşam Sahil Güvenlik Merkezi'ne uyarı geldiği bildirildi.

Deniz şartlarının çok kötü olması nedeniyle ilk olarak helikopter ile bölgeye ulaşan ekiplerin 3 kişiyi kurtardığı ve 4 kişinin de cesedine ulaştığı kaydedildi.

Hastaneye götürülen 3 göçmenin ifadelerinde teknede 28 kişinin olduğunu söylediği, kayıp 21 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kanarya Adaları'na düzensiz göçmen akınında büyük artış

Diğer yandan Kuzey Afrika kıyılarından çıkarak İspanya'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerin en çok kullandığı deniz yolu olan Kanarya Adaları'na son üç günde yaklaşık 1100 düzensiz göçmenin geldiği açıklandı.

Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti yetkilileri, son 3 günde 20'den fazla bot ve teknenin Kanarya Adaları kıyılarına geldiğini, son dönemlerdeki en büyük düzensiz göçmen akınının görüldüğünü ifade etti.