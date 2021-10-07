İspanya hükümeti konut ve kültürel aktiviteler için gençlere para yardımı yapacak - Haberler
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İspanya hükümeti konut ve kültürel aktiviteler için gençlere para yardımı yapacak

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya hükümeti konut ve kültürel aktiviteler için gençlere para yardımı yapacak

İspanya'da sol koalisyon hükümeti 2022 yılı devlet bütçesi kapsamında konut ve kültürel faaliyetler için gençlere para yardımı yapılacağını açıkladı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti 2022 yılı devlet bütçesi kapsamında Konut ve kültürel faaliyetler için gençlere para yardımı yapılacağını açıkladı.

İspanya Bakanlar Kurulunda kabul edilen ve meclise gönderilen, gençlere yönelik yardımlarda en çok tartışılan konu, ev sahiplerine yönelik kararlar oldu.

Hazırlanan konut yasa tasarısı gereği, 18 ile 35 yaşları arasında olup yıllık 23 bin 725 avrodan daha az geliri olanlara iki yıl süreyle aylık 250 avro konut yardımı yapılacak.

Ayrıca yoksul ailelere de maddi durumlarına göre ödedikleri kira bedelinin yüzde 40'ına kadar direkt yardım yapılması öngörülüyor.

Tasarıda, evlerini boş tutan ev sahiplerinin emlak vergisi oranlarının yüzde 150'ye kadar artırılması ve Madrid, Barselona gibi büyük şehirler başta olmak üzere konut kiralarının yüksek olduğu yerlerde kira bedellerinin düşürülmesiyle ilgili maddeler ise en fazla tartışılan konu olarak öne çıktı.

Hükümet, kira fiyatlarını dondurmayı, indirim yapanlara da düşük vergilendirme yapmayı planlıyor.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), konut yasa tasarısının meclisten geçmesinin ardından iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracağını ve iktidarda olduğu belediyelerde (başkent Madrid ile neredeyse ülkenin yarısında) bu yasayı uygulamayacağını açıkladı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünün verilerine göre ülkede mevcut durumda 3,4 milyon boş konut bulunuyor.

Diğer yandan hükümet, 18 yaşındaki gençlere, kitap satın almalarında ya da tiyatro ve sinema gibi kültürel aktivitelere gitmeleri için 400 avroluk direkt yardım yapacak.

İspanya'da kültürel aktivite olarak tanınmasına rağmen boğa güreşlerinin bu yardıma dahil olmayacağı bildirildi.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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Haber: İspanya hükümeti konut ve kültürel aktiviteler için gençlere para yardımı yapacak - Haberler
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