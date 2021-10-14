İspanya'dan Angela Merkel'e Avrupa ödülü

İspanya'daki Yuste Vakfı, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Carlos V. Avrupa Ödülü'nü, Almanya Başbakanı olarak 16 yıldır sürdürdüğü görevi bırakmaya hazırlanan Angela Merkel'e verdi.

Yuste Manastırı'nda düzenlenen organizasyonda Merkel ödülünü İspanya Kralı 6. Felipe'nin elinden alırken törene Başbakan Pedro Sanchez ve Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de katıldı.

Yuste Vakfı jürisi, "Avrupa entegrasyon sürecinin ve uluslararası arenada Avrupa'nın önemli stratejik rolünün kararlı bir savunucusu olarak, siyasi kariyeri boyunca Avrupa'ya verdiği hizmetlerden" dolayı Merkel'in bu ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Merkel, burada yaptığı konuşmada, "Sadece birlik olan bir Avrupa, güçlü bir Avrupa'dır." ifadesini kullanarak "bazı ülkelerin kısa ve orta vadedeki ulusal çıkarlarını öne çıkartmalarının önlenmemesi halinde Avrupa Birliğinin sorunlar yaşayacağı" uyarısında bulundu.

İspanya Kralı 6. Felipe de "Pragmatizmi ve güvenilirliği, Avrupa'da ve dünyada sağlamlığın sembolü olmuştur" diye tanımladığı 67 yaşındaki Merkel'in, "aşırılıktan ve kahramanlıktan kaçınan bir yaklaşımla, birlik içindeki en iyi Avrupa ruhunu temsil etmesinden dolayısıyla isminin Avrupa tarihine büyük harflerle geçeceğini" söyledi.

Avrupa tarihinde önemli bir yer tutan Kutsal Roma İmparatoru seçilen, Alman imparatoru, İspanya kralı, Hollanda-Belçika kralı olarak 1500'lü yılların ilk yarısında görev yapan Carlos V. (V. Karl) adına verilen Avrupa Ödülü'nü geçmiş dönemlerde Mihail Gorbaçov, Helmut Kohl, Jose Manuel Durao Barroso, Javier Solana, Felipe Gonzalez, Simone Veil, Sofia Corradi gibi isimler de almıştı.