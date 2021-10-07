İspanya'daki La Palma Havalimanı volkanik küller nedeniyle kapatıldı - Haberler
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İspanya'daki La Palma Havalimanı volkanik küller nedeniyle kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İspanya'daki La Palma Havalimanı volkanik küller nedeniyle kapatıldı

İspanya'ya bağlı La Palma Adası'ndaki Cumbre Veca Yanardağı'nın püskürttüğü küller nedeniyle adadaki havalimanı yeniden uçuşlara kapatıldı.

İspanya'ya bağlı La Palma Adası'ndaki Cumbre Veca Yanardağı'nın püskürttüğü küller nedeniyle adadaki havalimanı yeniden uçuşlara kapatıldı.

İspanya'nın güneybatısında felaket bölgesi ilan edilen La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı, lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. İspanyol havaalanı operatörü AENA tarafından yapılan açıklamada, yanardağdan çıkan küllerin havaalanında operasyonların durmasına yol açtığı ifade edildi. Açıklamada, "La Palma Havalimanı kül birikimi nedeniyle çalışmıyor. Belirlenen protokoller uygulanıyor. Önceliğimiz güvenlik" denildi. AENA sözcüsü ise havalimanının şu anda faaliyette olmadığını belirterek pistlerde temizlik çalışması yapılması gerektiğini söyledi.

İkinci kez kapatıldı

Daha önce 25 Eylül'de kapatılan havalimanı, yanardağda 19 Eylül'de meydana gelen patlamadan bu yana ikinci kez kapatılmış oldu. Yanardağdan akan lavlar adada 880'i tamamen yıkılan binden fazla yapıya zarar verdi. Patlama nedeniyle 6 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya ölen olmadığı bildirildi. - KANARYA ADALARI

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Haber: İspanya'daki La Palma Havalimanı volkanik küller nedeniyle kapatıldı - Haberler
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