İspanya'daki boğa koşusunda 1 kişi öldü

İspanya'da düzenlenen boğa koşusu sırasında boğanın saldırısına uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın Castellon bölgesindeki Onda şehrinde geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen boğa koşusunda 55 yaşındaki bir adam boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri sonucu ağır yaralanan adamın hayatını kaybettiği bildirildi. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, boğa saldırısı nedeniyle kafa travması geçiren adamın boğanın boynuz darbelerinin bacağına gelmesi sonucu uyluk atardamarının zarar gördüğü belirtilerek, adamın kan kaybından hayatını kaybettiği aktarıldı. Yaşanan üzücü olayın üzerine Onda şehri yerel yönetimi, devam etmesi gereken festivalin askıya alındığını duyurdu.

Covid-19 salgınından bu yana ilk kaza

İspanya bu yaz Covid-19 salgını nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları kaldırarak geçen yıl ülke çapında iptal edilen boğa güreşleri festivallerine tekrar izin vermişti. Üzücü olay güreşlerin yeniden yapılmaya başlamasından sonra yaşanan ilk kaza oldu. Yaralanmaların yaygın olduğu tehlikeli boğa koşusu etkinliğinin kaldırılması İspanya'da hala tartışılırken, bu yıl ülkedeki birçok boğa güreşi festivalinde boğa koşusu etkinliği yapılmadı. - MADRİD

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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