İspanya'da yanardağdan çıkan lavlar 434 hektarlık alana yayıldı - Haberler
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İspanya'da yanardağdan çıkan lavlar 434 hektarlık alana yayıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İspanya'da yanardağdan çıkan lavlar 434 hektarlık alana yayıldı İspanya'nın güneyinde yer alan La Palma Adası'ndaki Cumbre Veca Yanardağından akan lavların yayıldığı alan, 434 hektara ulaştı.

- İspanya'da yanardağdan çıkan lavlar 434 hektarlık alana yayıldı

KANARYA ADALARI - İspanya'nın güneyinde yer alan La Palma Adası'ndaki Cumbre Veca Yanardağından akan lavların yayıldığı alan, 434 hektara ulaştı.

İspanya'nın güneybatısında felaket bölgesi ilan edilen La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı, lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Yanardağdaki kraterin bir kısmında meydana gelen çökme nedeniyle lav akışı arttı. Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre yanardağdan 19 Eylül'den bu yana yaklaşık 250 bin ton kükürt dioksit yayıldı. Lavların 28 Eylül'den bu yana aktığı Atlas Okyanusu'nda suyla birleşerek oluşturduğu deltanın büyüklüğü ise 32 hektara ulaştı. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen yeryüzü inceleme programı Copernicus, ada genelinde 434 hektarlık alana yayılan lavların yaklaşık 35 kilometrelik yolu yok ettiğini, çoğu ev olmak üzere bin 46 yapıya büyük zarar verdiğini belirtti. Acil durum yetkilileri ise görevlileri ve bilim adamlarını adadaki kötü hava kalitesi nedeniyle yanardağın çevresinden uzak durmaları konusunda uyardı.

206 milyonluk acil yardım sözü verilmişti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez La Palma ziyaretinde yaptığı açıklamada, yanardağın adadaki altyapıda yol açtığı zararın giderilmesi konusunda 206 milyon Euro tutarında acil yardım paketi kararı alacaklarını belirtmişti. Yanardağ'da 19 Eylül'de meydana gelen patlama nedeniyle 6 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmadı.

İspanya'da yanardağdan çıkan lavlar 434 hektarlık alana yayıldı

İspanya'da yanardağdan çıkan lavlar 434 hektarlık alana yayıldı

İspanya'da yanardağdan çıkan lavlar 434 hektarlık alana yayıldı

İspanya'da yanardağdan çıkan lavlar 434 hektarlık alana yayıldı
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Haber: İspanya'da yanardağdan çıkan lavlar 434 hektarlık alana yayıldı - Haberler
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