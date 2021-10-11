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İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka ve hasta sayısı en düşük seviyeye geriledi

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka ve hasta sayısı en düşük seviyeye geriledi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana yeni vaka ve hasta sayıları en düşük seviyeye geldi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana yeni vaka ve hasta sayıları en düşük seviyeye geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre, son 14 gün esas alınarak belirlenen her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 yeni vaka sayısı 46'ya kadar düştü.

İspanya, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliğinin Kovid-19 kriterlerine göre düşük riskli ülkeler (her 100 bin kişide görülen yeni vaka sayıları 50'nin altında olduğu için) arasına girdi.

Ülkede, Kovid-19 yeni vaka sayıları Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye gelirken, mevcut durumda 1942 olan hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısının da şimdiye kadarki en düşük sayı olduğu açıklandı.

Bakanlık ayrıca, son 3 günde ülkede 3 bin 829 yeni vaka tespit edildiğini ve 49 kişinin salgından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Salgının başlamasından bu yana 4 milyon 977 bin 448 vakanın tespit edildiği İspanya'da, 86 bin 827 kişi Kovid-19'dan öldü.

İspanya'da nüfusun yüzde 87,7'sine denk gelen 36 milyon 937 bin 743 kişinin aşılanma süreci tamamlandı.

Kapalı alanda maske takma zorunluluğunun devam ettiği ülkenin büyük bölümünde ekim ayı başından beri ekonomik ve sosyal faaliyetleri kapsayan sektörlerde, ibadet yerlerinde, düğünlerde, cenazelerde, maçlarda, otellerde, ticari kuruluşlarda, kütüphanelerde, müzelerde, sinema, tiyatro ve konser salonlarında, eğlence sektöründe iç ve dış mekan kısıtlamaları kaldırıldı.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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